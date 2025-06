Balle Spaziali 2 | Mel Brooks annuncia un grande ritorno nel primo teaser del film!

Preparati a rivivere le risate con il ritorno di Mel Brooks in "Balle Spaziali 2"! A 99 anni, il leggendario regista riprenderà il ruolo di Yogurt, portando sul grande schermo un sequel tanto atteso dai fan di lunga data. Dopo 40 anni di attesa, il 2027 promette di essere l’anno della rinascita di questa iconica saga parodica di Star Wars. E la galassia delle commedie spaziali sta per tornare a brillare!

Mel Brooks si prepara a un ritorno trionfale. Il leggendario regista e attore, all'età di 99 anni, riprenderà ufficialmente il ruolo di Yogurt nell'attesissimo sequel di Balle Spaziali, la cui uscita è prevista per il 2027. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai fan che attendono da decenni un seguito della parodia di Star Wars. Un'attesa lunga 40 anni. Il film originale del 1987 scherzava già su un possibile sequel, "Balle Spaziali 2: Alla ricerca di più soldi", ma all'epoca sembrava un'idea irrealizzabile. Con il risveglio della Forza nell'universo di Star Wars, grazie alle nuove trilogie, serie TV e spin-off, è finalmente giunto il momento per Balle Spaziali di tornare in grande stile.