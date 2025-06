Baiocco d' oro a Laura Santi La sua battaglia per il fine vita rende liberi dal dolore

che ha rappresentato per tutti noi è un atto di profonda umanità e coraggio. La sua battaglia per il fine vita ci ricorda che la dignità e la libertà sono valori imprescindibili, anche nelle sfide più dolorose. In questo modo, Laura Santi ha trasformato il suo dolore in un faro di speranza e rispetto per la vita. La sua storia ci invita a riflettere sul valore di ogni esistenza e sulla forza della solidarietà.

Perugia, 13 giugno 2025 - "Con la tua battaglia hai provato a consegnarci una città e una società più libere, umane, dignitose e laiche. E l’hai fatto esprimendo la massima “altezza”, ossia trasformando un dolore individuale atroce in una battaglia per gli altri, per tutti noi. Questa battaglia non ha niente a che vedere con la cultura della morte, bensì con la sacralità della vita, perché ciò che Laura ha fatto con la sua resistenza e quello che farà con la sua resa è un dono incredibile: consentirà infatti di liberare le vite messe al muro che sprofondano nel dolore, un dolore irreversibile e senza speranza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Baiocco d'oro a Laura Santi. "La sua battaglia per il fine vita rende liberi dal dolore"

In questa notizia si parla di: battaglia - laura - vita - dolore

VIDEO Fine vita, la battaglia di Laura: "Legge di libertà che significa vita" - A Perugia, Laura Santi, 50 anni e malata di sclerosi multipla da 25, lancia una campagna per la legge regionale sul fine vita, accompagnata da Marco Cappato.

Ogni vita è diversa dall’altra e ogni storia è speciale. Siamo unici ogni giorno, nelle scelte e nei sogni, e lo siamo di fronte all’idea di morire. L’incontro con Laura mi ha toccato profondamente, in lei abitano due desideri profondi e potenti: una fame disperata di Vai su Facebook

Baiocco d'oro a Laura Santi. La sua battaglia per il fine vita rende liberi dal dolore; Laura Santi riceve il baiocco d'oro: È un riconoscimento condiviso per una battaglia comune. Ma adesso basta piangere; Consegnato a Laura Santi il Baiocco d’Oro, massimo riconoscimento della città di Perugia.

Fine vita, la battaglia di Laura Santi e Martina Oppelli: «Noi in aula ad aspettare la sentenza della Consulta, vogliamo la libertà di morire» Riporta corriere.it: Ma sono arrivata a un punto in cui il dolore è diventato devastante: io ormai muovo solo la testa, riesco ...