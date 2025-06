Baghdad denuncia Israele all’ONU per violazione dello spazio aereo iracheno

minaccia diretta alla stabilità regionale e alla pace internazionale. La decisione dell’Iraq di rivolgersi alle Nazioni Unite evidenzia la gravità della situazione e l’urgenza di trovare una soluzione diplomatica a questa escalation, che rischia di compromettere la fragile equilibrio del Medio Oriente. In un contesto già complesso, la comunità internazionale deve agire con fermezza e responsabilità per prevenire ulteriori tensioni e conflitti futuri.

L'Iraq ha presentato un formale reclamo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro Israele, accusandolo di aver violato il proprio spazio aereo per condurre attacchi militari contro l'Iran. In una dichiarazione diffusa dal Ministero degli Esteri iracheno, Baghdad condanna quella che definisce "una flagrante violazione della sovranità nazionale", sottolineando che l'utilizzo dello spazio aereo iracheno per scopi militari rappresenta una grave minaccia alla stabilità regionale. "Queste pratiche costituiscono una flagrante violazione della sovranità irachena", si legge nella nota, nella quale il governo invita il Consiglio di Sicurezza "ad assumersi le proprie responsabilità" e ad adottare misure per "impedire il ripetersi di tali violazioni".

