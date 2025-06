Baggio Pogba Batistuta fino a Rayan Cherki | i grandi colpi sfiorati dall’Atalanta sul mercato senza successo

Nel mondo del calcio, i sogni di mercato spesso si trasformano in ricordi sfumati, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi e agli addetti ai lavori. Dalle glorie di Baggio e Batistuta fino alle chance mai concretizzate di Pogba e Cherki, l’Atalanta ha sfiorato grandi stelle senza mai riuscire a portarle a Bergamo. Questi nove colpi mancati sono la testimonianza di un’attesa infinita di un grande “sogno di mercato” che forse, un giorno, diventerà realtà.

Cherki all’Atalanta? Soltanto un sogno di mercato. Ecco nove colpi che la squadra nerazzurra sfiorò, ma senza particolare successo Cherki è del City, e per l’Atalanta si tratta della fine di un grande “sogno di mercato“. L’opportunità della vita? Forse, ma sicuramente non l’unica nella storia nerazzurra. Ecco nove grandi colpi sfiorati dalla Dea (senza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Baggio, Pogba, Batistuta fino a Rayan Cherki: i grandi colpi sfiorati dall’Atalanta sul mercato (senza successo)

In questa notizia si parla di: cherki - atalanta - mercato - colpi

Cherki Atalanta, priorità per rinforzare l’attacco. Offerta in arrivo? Il piano dei nerazzurri - L'Atalanta punta forte su Cherki per rinforzare il proprio attacco. La società bergamasca sta preparando un'offerta per il talento francese, già nel mirino da gennaio.

Atalanta, mercato da big per convincere Gasp a restare: il sogno è Cherki; Calciomercato: Napoli su Noa Lang, Atalanta in pressing per Cherki. La Fiorentina vuole Zaniolo; Atalanta, mercato da big per convincere Gasperini a restare: il sogno si chiama Ryan Cherki.

Atalanta: il colpo di mercato per tenere Gasperini - Atalanta sogna Cherki non solo per rinforzare l’attacco, ma per convincere Gasperini a restare. Si legge su msn.com

Atalanta, mercato da big per convincere Gasp a restare: il sogno è Cherki - L'Atalanta, del resto, nelle ultime due sessioni estive di mercato ha dimostrato di avere la forza economica necessaria per affondare colpi di livello ... Secondo msn.com

Atalanta, i primi due colpi di mercato? I rientri a luglio di Scalvini e Scamacca - I due azzurri un anno fa avevano un valore di mercato tra i 40 e i 50 milioni: al raduno di luglio saranno pronti per ripartire ... Scrive msn.com