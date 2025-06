bagarre in consiglio sul caso formula uno

Una bagarre infuocata si è scatenata ieri in Consiglio comunale, trasformando la questione Formula 1 in un vero e proprio campo di battaglia politica. Dopo l’annuncio dell’esclusione di Imola dal calendario 2026, opposizione e amministrazione si sono scontrate duramente, ognuna difendendo le proprie posizioni e cercando di influenzare il destino del circuito. La tensione si è fatta palpabile, lasciando presagire un fronte aperto che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro della città.

Aria di resa dei conti, ieri in Consiglio comunale, sul caso F1. Dopo che i vertici del Circus hanno annunciato l’esclusione di Imola dal calendario 2026, l’opposizione ha portato il tema in Aula attraverso una doppia richiesta di comunicazione. E lo stesso ha fatto il sindaco Marco Panieri, intenzionato a far valere le proprie ragioni. Un atto d’accusa, quello del primo cittadino, nei confronti di Fratelli d’Italia ("Non ho capito se giochino o meno per la città") e della premier Meloni: "Le uniche risorse certe per il 2026 erano i 5 milioni della Regione e i 2 del Con.Ami. Poi sono arrivati i 2,5 del ministero dei Trasporti (titolare il leghista Matteo Salvini, ndr) sull’onda dell’entusiasmo per il Gp", le parole del sindaco Panieri, che ha ricordato la lettera inviata a fine maggio al Governo per esortarlo a stringere i tempi sulla trattativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it