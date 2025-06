’Back to Essential’ Purezza di stile firmata Falconeri

Scopri il fascino della semplicità con Falconeri e la sua collezione ’Back to Essential’. Un viaggio che unisce stile e sostenibilità, celebrando i materiali naturali e il design raffinato, perfetti per la primavera-estate. Eleganza senza tempo e comfort si incontrano in capi iconici pensati per esaltare la tua autenticità. Vivi la stagione con spontaneità e raffinatezza, perché la vera bellezza risiede nella purezza di stile.

Per la bella stagione Falconeri lancia ’Back to Essential’, un viaggio estetico e sensoriale alla riscoperta della semplicità raffinata, dove i protagonisti sono i materiali naturali e sostenibili che esaltano la bellezza autentica del tessuto e del design. L’editoriale si concentra su capi iconici realizzati in cotone, seta-cotone, lino, lino-cotone e seta, pensati per una primaveraestate che celebra comfort, leggerezza e qualità senza tempo. Nella collezione – che richiama una semplicità raffinata senza tempo –, i filati si raccontano attraverso una palette morbida e forme pulite: silhouette minimal, tagli precisi e texture tattili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Back to Essential’. Purezza di stile firmata Falconeri

