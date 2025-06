baby k incanta taormina spacco vertiginoso e tacchi altissimi

il cuore di tutti con la sua energia travolgente e il sorriso contagioso, dimostrando ancora una volta perché Baby K è l’icona indiscussa del panorama musicale italiano.

C’è chi cammina sul red carpet. E poi c’è Baby K, che lo incendia. Al Taormina Film Festival 2025, nella cornice mozzafiato del Teatro Antico, l’artista regina dell’urban pop italiano ha fatto il suo ingresso con un look destinato a restare negli annali. Spacco vertiginoso, tacchi altissimi e un atteggiamento che mescola glamour e sicurezza: la cantante ha incantato pubblico, fotografi e fan. E non si è limitata alla passerella: ha conquistato anche il palco, premiata con il Taormina Music Award, tra musica, parole e una dichiarazione d’amore per l’arte. Baby K a Taormina: l’abito Retrofête e le scarpe Louboutin. 🔗 Leggi su Dilei.it