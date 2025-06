Preparati a vivere un viaggio musicale senza confini con "BABABA WORLD", il nuovo album di DYSTINCT, artista belga-marocchino e superstar internazionale. Un mix travolgente di suoni e collaborazioni stellari, tra cui il brano esplosivo "COMO TU" con J BALVIN, ti farà ballare e sognare. L’attesa è finita: scopri ora questa produzione imperdibile e lasciati conquistare dalla magia di DYSTINCT!

, artista belga-marocchino e hitmaker internazionale. È uscito oggi, venerdì 13 giugno, “ BABABA WORLD ”, il nuovo e attesissimo album di DYSTINCT, artista belga-marocchino e hitmaker internazionale. L’album include anche “ COMO TU ”, un’esplosiva collaborazione internazionale featuring J BALVIN, icona mondiale della musica latina e attualmente al 21° posto tra gli artisti più ascoltati al mondo su Spotify. Dopo una serie di successi da record che hanno collezionato oltre un miliardo di stream, numerosi brani ai vertici alle classifiche e un tour mondiale sold-out nel 2024, DYSTINCT entra ufficialmente in un nuovo capitolo della sua carriera: “ BABABA WORLD ” è il suo terzo e più audace album e arriva dopo due anni di attesa dal precedente, presentandosi come una vera celebrazione della diversità culturale, unendo paesi, lingue e generi musicali in un unico viaggio sonoro, un autentico ponte tra culture attraverso la musica e consolidando la sua figura come artista a livello mondiale con una visione musicale di stampo globale. 🔗 Leggi su 361magazine.com