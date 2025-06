Ayrton Costa non può giocare il Mondiale per Club col Boca Juniors | è vittima del travel ban

Ayrton Costa non potrà vivere l'emozione del Mondiale per club con il Boca Juniors a causa di un travel ban che ha colpito il difensore argentino. Le nuove restrizioni immigrazionali imposte dagli Stati Uniti hanno immediatamente influenzato la sua partecipazione, rivelando come le politiche internazionali possano avere ripercussioni anche nel calcio. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che mette in luce le sfide tra sport e geopolitica.

Le politiche restrittive in materia d'immigrazione della nuova amministrazione Usa costringono il club argentino a lasciare il difensore a casa. Perché per gli Stati Uniti è un "indesiderato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

