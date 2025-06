Avvistato sotto casa e segnalato con l’app YouPol | la Polizia lo sorprende con la cocaina in tasca

Un'operazione che dimostra l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine: grazie a una segnalazione via YouPol, la Polizia di Ancona ha sorpreso un uomo di 55 anni in possesso di cocaina e visibilmente alterato. La tempestiva denuncia ha permesso di intervenire prontamente, sottolineando quanto la vigilanza civica possa fare la differenza nel garantire la sicurezza di tutti. La lotta alla droga continua, e il vostro ruolo è fondamentale...

ANCONA - Nascondeva cocaina ed era in evidente stato di alterazione: è stato fermato dalla Polizia in zona Pinocchio, grazie a una segnalazione anonima via app YouPol. Protagonista un uomo di circa 55 anni, italiano, con precedenti per reati legati alla droga e contro la persona, sorpreso ieri. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Avvistato sotto casa e segnalato con l’app YouPol: la Polizia lo sorprende con la cocaina in tasca

In questa notizia si parla di: youpol - polizia - cocaina - avvistato

VIDEO | Youpol, chi c'è e come funziona l'app della polizia per segnalare bullismo, violenza domestica e spaccio - YouPol è un'app e sito web della Polizia di Stato lanciati nel 2017, pensati per permettere ai cittadini di segnalare bullismo, violenza domestica e spaccio di droga in modo rapido e sicuro.

Avvistato sotto casa e segnalato con l’app YouPol: la Polizia lo sorprende con la cocaina in tasca; Evade dai domiciliari, sorpreso con la droga nel giardino di quartiere; Un arresto per droga grazie ad una segnalazione sull’App YouPol.

Ancona, lo vede dal balcone mentre sniffa cocaina sotto casa e lo segnala con l'app YouPol: 55enne denunciato Riporta msn.com: Lo vede sniffare cocaina sotto casa e lo segnala con l'app YouPol: 55enne denunciato.