avviso di garanzia alla sindaca bugetti sono fiduciosa sempre stata corretta

Prato si sveglia sotto shock: la sindaca Ilaria Bugetti, fino a ieri esempio di integrità, è stata ufficialmente indagata per corruzione. Un avviso di garanzia notificato dalla Dda di Firenze ha sconvolto l’intera amministrazione, lasciando cittadini e politica senza parole. In un momento così delicato, Bugetti dichiara di essere “a disposizione”, ma le ripercussioni sulla città sono ancora tutte da scoprire. La vicenda apre un capitolo cruciale sulla trasparenza e la fiducia nelle istituzioni locali.

Prato, 13 giugno 2025 – Un vero e proprio tsunami, quello che questa mattina ha travolto l’amministrazione di Prato. Se della questione dei contributi elettorali si parlava da un po’, questa mattina è scoppiata la bomba: la sindaca Ilaria Bugetti è indagata per corruzione dalla Dda di Firenze. Questa mattina le è stato notificato l’ avviso di garanzia. La sindaca: “Sono a disposizione". La notizia ha cominciato a circolare a metà mattina, poi verso le 11,30 è stata la stessa sindaca a diffondere un comunicato: "Con il presente comunicato, in qualità di sindaca di Prato, ritengo sia mio dovere immediatamente comunicare di aver ricevuto in data odierna, 13 giugno, un avviso di garanzia dalla Procura della Repubblica di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it