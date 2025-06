Aversa il fronte progressista chiede le urne | Maggioranza dannosa non governa

A un anno dalle recenti elezioni amministrative, il fronte progressista di Aversa solleva una questione cruciale: è giunto il momento di tornare alle urne. Con una maggioranza frammentata e incapace di governare efficacemente, la città ha bisogno di un nuovo corso che metta al centro il benessere dei cittadini. La richiesta di elezioni anticipate rappresenta una sfida importante per ridare stabilità e chiarezza alla guida di Aversa, aprendo così nuove prospettive per il futuro.

"A un anno dalle elezioni amministrative è chiaro e più volte dimostrato che questa maggioranza è fatta da un insieme di interessi opposti e contrastanti, l'amministrazione non è in grado di realizzare un progetto di governo della città ed è dunque dannosa per Aversa, per cui l'unica soluzione è un ritorno al voto".

