Aversa campo progressisita | Maggioranza dannosa non governa si torni al voto

A un anno dalle ultime elezioni amministrative, la situazione a Aversa si fa sempre più critica. La maggioranza attuale, frutto di interessi contrastanti, dimostra di non essere in grado di governare efficacemente, rischiando di danneggiare la città. La riunione del campo progressista di ieri sera ha evidenziato con forza che l’unico passo possibile è un ritorno al voto, affinché Aversa possa finalmente ripartire con una guida solida e condivisa.

Tempo di lettura: 2 minuti “A un anno dalle elezioni amministrative è chiaro e più volte dimostrato che questa maggioranza è fatta da un insieme di interessi opposti e contrastanti, l’amministrazione non è in grado di realizzare un progetto di governo della città ed è dunque dannosa per Aversa, per cui l’unica soluzione è un ritorno al voto”. È questa la sintesi della riunione del campo progressista di Aversa tenutasi ieri sera e alla quale hanno partecipato i consiglieri e referenti politici cittadini e provinciali dei gruppi presenti nel consiglio comunale: Mauro Baldascino, Mario De Michele, Marco Girone e Marcantonio Mottola insieme a Giuseppe Buompane, Susanna Camusso, Alfonso Golia ed Eugenio Marino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it