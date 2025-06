Aversa auto in fiamme in viale della Libertà | incendio domato dai Vigili del Fuoco

Attimi di paura ad Aversa, dove un'auto in corsa ha preso improvvisamente fuoco lungo Viale della Libertà, creando sconcerto tra i passanti. Fortunatamente, grazie alla prontezza del conducente e all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato domato senza conseguenze per le persone. Un episodio che sottolinea l’importanza della vigilanza e della rapidità di intervento in situazioni di emergenza.

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi ad Aversa, dove un'auto in marcia ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva Viale della Libertà. Erano circa le 18.30 quando il conducente, notando del fumo provenire dal vano motore, ha avuto la freddezza di accostare e allontanarsi in tempo dal veicolo.

