Avellino ufficiale l’iscrizione | definito il campo alternativo

L' U.S. Avellino 1912 ha ufficializzato in data odierna la presentazione della domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie BKT 202526, adempiendo con puntualità a tutti i requisiti previsti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B. Un passaggio fondamentale per la formalizzazione dell'iscrizione è stato il reperimento dell'impianto sportivo conforme agli standard richiesti. In tal senso, il club irpino ha trovato piena disponibilità nel Frosinone Calcio Srl, nella società Together F.C. SPA, nel Comune e nella Prefettura di Frosinone, che hanno concesso in licenza d'uso lo stadio "Benito Stirpe".