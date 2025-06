Avellino si prepara al concerto di Serena Brancale | chiusure stradali divieti e piano parcheggi

avellino si prepara al grande evento musicale di Serena Brancale, che infiammerà piazza Libertà domani sera alle 21.30. Per assicurare un’esperienza sicura e senza intoppi, il Comune ha predisposto chuse stradali, divieti e un piano parcheggi accurato. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile all’insegna della musica e dell’energia!

Avellino si appresta ad accogliere uno degli eventi clou dell’estate 2025. Domani sera, sabato 14 giugno, alle ore 21.30, piazza Libertà sarà teatro del concerto di Serena Brancale, tappa del suo tour Anima e Core. Per garantire lo svolgimento della serata in sicurezza e ordine, il Comune ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino si prepara al concerto di Serena Brancale: chiusure stradali, divieti e piano parcheggi

In questa notizia si parla di: avellino - concerto - serena - brancale

Avellino, le celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica: cerimonia, mostra e concerto in programma oggi - Oggi Avellino si veste a festa per il 79° anniversario della Repubblica Italiana!?? La Prefettura ha organizzato un programma coinvolgente, con cerimonie, mostre e concerti che uniscono istituzioni e cittadini.

Avellino, concerto di Serena Brancale: possibile cambio della location #Avellino Vai su Facebook

Avellino si prepara al concerto di Serena Brancale: chiusure stradali, divieti e piano parcheggi; Avellino, strade chiuse e divieti in città per il Concerto di Serena Brancale; Avellino - La location del concerto di Serena Brancale a piazza Libertà..

Avellino, strade chiuse e divieti in città per il Concerto di Serena Brancale Lo riporta msn.com: Domani ecco la mappa dei divieti e strade chiuse ad Avellino stop vetro e lattine per la sicurezza Avellino.