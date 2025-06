avellino si apre il cantiere del partenio lombardi

Avellino si prepara a una rivoluzione: da lunedì, il Partenio-Lombardi diventerà un cantiere a cielo aperto, segnando l’inizio di un intervento fondamentale per il futuro dello stadio. Il primo passo sarà il rifacimento completo del manto erboso, un’opera strategica per l’adeguamento alla Serie B e affidata alla “Delfino Sport Srl” di Teramo. La città è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica, con un occhio al presente e uno al domani.

Da lunedì mattina lo stadio Partenio-Lombardi si trasformerà in un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Prenderanno infatti il via i lavori per il rifacimento completo del manto erboso, primo e più costoso intervento previsto nell'ambito dell'adeguamento dell'impianto per la Serie B. L'operazione, affidata alla "Delfino Sport Srl" di Teramo, partirà dopo l'ultimo sopralluogo tecnico effettuato in settimana e prevede un investimento di 741mila euro. Secondo il crono programma presentato a Palazzo di Città e condiviso con i dirigenti della società irpina, la consegna del nuovo campo e degli altri lavori è fissata per la fine di luglio.