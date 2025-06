Avellino Mi chiamano bugiarda È tutto imbarazzante | è scontro tra Cucciniello e Nargi

Nel cuore di Avellino si accendono i toni del confronto politico, tra accuse e tensioni che scuotono il consiglio comunale. La consigliera Teresa Cucciniello denuncia un clima acceso, tra attacchi personali e controversie, portando alla luce un episodio che ha coinvolto anche Nargi. Un episodio che mette in discussione il tono e la maturità della dialettica politica locale, sollevando interrogativi sulla direzione verso cui si sta andando.

Avellino – Si infiamma il confronto politico all’interno del Consiglio comunale di Avellino. A renderlo noto è la consigliera di maggioranza Teresa Cucciniello, che - anche questa mattina - ha ricostruito quanto accaduto ieri in Aula, denunciando attacchi personali e precisando alcuni aspetti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, “Mi chiamano bugiarda”. “È tutto imbarazzante”: è scontro tra Cucciniello e Nargi

In questa notizia si parla di: cucciniello - avellino - chiamano - bugiarda

Avellino, scontro in Aula sulla nomina al Piano di Zona. Nargi demolisce Cucciniello: “Falsità inaccettabili. Ho il verbale” - Nel cuore di Avellino si scatena un acceso scontro in aula sulla nomina al Piano di Zona, con Demolisce Cucciniello che smaschera falsità inaccettabili, supportata da verbali che evidenziano le incongruenze.

Avellino, “Mi chiamano bugiarda”. “È tutto imbarazzante”: è scontro tra Cucciniello e Nargi.

Nicola Cucciniello, morto a 29anni in un incidente: lutto cittadino a Solofra Segnala fanpage.it: Lutto cittadino a Solofra, in provincia di Avellino, per la prematura scomparsa di Nicola Cucciniello, 29 anni, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nelle prime ore di sabato 7 ...