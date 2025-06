Avellino inaugurato l’Info Point di Piazza Kennedy | Una finestra sulla città

Avellino si arricchisce di un nuovo punto di riferimento: l’Info Point di Piazza Kennedy, inaugurato oggi nel cuore della città. Un luogo pensato per accogliere, connettere e coinvolgere la comunità locale, diventando una vera e propria finestra sulla vita cittadina. Ida Grella, presidente del CIRPU, ha sottolineato come questo spazio sarà il cuore pulsante di connessione tra cittadini, istituzioni e associazioni. È il primo passo verso una città più unita e partecipativa.

Tempo di lettura: 2 minuti 1 di 7 È stato inaugurato oggi ad Avellino, nel cuore di Piazza Kennedy, il nuovo Info Point cittadino. Un presidio pensato come luogo di accoglienza, connessione e partecipazione. “Questo infopoint sarà la casa del CIRPU, una finestra sulla città” – ha dichiarato Ida Grella, presidente del Consorzio Universitario Irpino per la Promozione della Cultura. – Servirà a connettere cittadini, istituzioni e associazioni, offrendo supporto anche ai visitatori. È un luogo che nasce con l’idea di creare bellezza e senso di comunità”. La scelta di Piazza Kennedy non è casuale: simbolicamente e strategicamente, si punta a ridare centralità e decoro a un’area che negli ultimi anni ha vissuto momenti di degrado. 🔗 Leggi su Anteprima24.it