Avellino in 270 alle urne | eletti i delegati al Congresso Nazionale Forense di Torino

Un momento di grande partecipazione civile e professionale per Avellino, che ha visto circa 270 avvocati mobilitarsi per scegliere i rappresentanti al Congresso Nazionale Forense di Torino. Questi delegati saranno i portavoce delle istanze della provincia, contribuendo a plasmare il futuro della professione legale nel nostro Paese. Con un impegno così forte, la comunità forense irpina si prepara a lasciare il segno a livello nazionale.

avellino - delegati - congresso - nazionale

