Avellino il Consiglio approva la mozione del M5S contro l' utilizzo degli animali nei circhi

A Avellino, il Consiglio Comunale vola alto nel rispetto del benessere animale: approvata la mozione del M5S che chiede un intervento normativo nazionale per vietare l’uso degli animali nei circhi. Un passo importante verso un mondo più etico e rispettoso, che ha ricevuto piena soddisfazione da parte della comunità e dei sostenitori dei diritti degli animali. È un segnale forte: il futuro si costruisce con scelte responsabili e umane.

Piena soddisfazione dopo l'approvazione al Consiglio Comunale di Avellino di una mozione del Movimento 5 Stelle per richiedere un intervento normativo nazionale che vieti l'utilizzo degli animali nei circhi presentata dal Consigliere Ing. Antonio Aquino da parte dell'Onorevole Alessandro.

