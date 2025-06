Avellino chiusura del Campo Coni per lavori di manutenzione ordinaria della pista di atletica leggera

L'Avellino si prende cura del suo impianto sportivo: nei giorni di sabato 14 e domenica 15 giugno, il Campo CONI di via Tagliamento sarà temporaneamente chiuso per lavori di manutenzione ordinaria della pista di atletica leggera. Nuove linee bianche verranno tracciate per garantire sicurezza e qualità agli atleti. Ci scusiamo per il disagio, ma il ripristino delle linee di delimitazione...

Nuove linee bianche al Campo Coni. Per lavori di manutenzione ordinaria della pista di Atletica leggera, l’impianto sportivo di via Tagliamento resterà chiuso nei giorni di sabato 14 e domenica 15 giugno. "Ci scusiamo per il disagio ma il ripristino delle linee bianche di delimitazione e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, chiusura del Campo Coni per lavori di manutenzione ordinaria della pista di atletica leggera

