Avellino Borrelli AVS | L’acqua va preservata la politica non può piegarsi ai giochi di potere

Avellino Borrelli AVS: tra tutela dell’acqua come bene comune, il rifiuto della retorica bellica e una ferma critica al trasformismo politico, emerge la necessità di un impegno deciso per difendere i valori fondamentali della nostra società. Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha sottolineato come la politica debba essere al servizio della collettività, non piegarsi ai giochi di potere. È fondamentale continuare a lottare per un futuro più giusto e sostenibile.

La difesa dell'acqua come bene comune, il rifiuto della retorica bellica e una critica decisa al trasformismo politico. Sono questi i temi affrontati da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, durante l'assemblea provinciale di Europa Verde, tenutasi ad Avellino.

