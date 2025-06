Autovelox entrate in vigore le nuove regole Ma senza omologazione le sanzioni sono nulle

Autovelox entrano in vigore con nuove regole, ma senza omologazione le sanzioni rischiano di essere nulle. A poche ore dall’entrata in vigore del decreto firmato dal Ministero delle Infrastrutture, molti dubbi persistono sulla sua applicazione concreta. La mancanza di una procedura di omologazione mette in discussione la validità dei rilievi e delle contravvenzioni. Nel frattempo, il decreto autovelox è operativo e ha già suscitato reazioni e interrogativi tra automobilisti e autorità .

A poche ore dall’entrata in vigore del decreto che regolamenta l’uso degli autovelox sulle strade italiane, messo a punto dal ministero delle Infrastrutture, rimangono ancora molti dubbi sulla sua applicazione. Soprattutto perché continua a mancare l’elemento fondamentale che ne possa validare i rilievi, ovvero una procedura di omologazione di tali apparecchiature. Nel frattempo però, come detto, il cosiddetto decreto autovelox è operativo, e ha introdotto diverse novità . Tra le più importanti, le distanze a cui tali apparecchiature devono essere sistemate e, soprattutto, i limiti al loro utilizzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Autovelox, entrate in vigore le nuove regole. Ma senza omologazione le sanzioni sono nulle

In questa notizia si parla di: autovelox - vigore - omologazione - entrate

Autovelox, da oggi in vigore le nuove regole. "Positive novità per gli automobilisti" - Oggi segnano un nuovo capitolo nella sicurezza stradale con l'entrata in vigore delle nuove regole sugli autovelox, pensate per garantire maggiore trasparenza e prevenire abusi.

«Dal prossimo 12 giugno le amministrazioni locali, con l’entrata in vigore definitiva delle nuove regole varate dal Mit lo scorso anno, non potranno più disseminare le strade di autovelox, ma dovranno rispettare distanze minime tra una postazio Vai su Facebook

Autovelox, da oggi dovranno essere disattivati dai Comuni, le multe sono nulle se non omologati: nuovo decreto; Autovelox: in vigore da oggi le nuove regole per rendere più trasparente l’installazione ed evi-tare abusi; Dal 12 giugno cambia tutto per gli automobilisti: devi fare molta attenzione.

Autovelox, da oggi in vigore le nuove regole. "Positive novità per gli automobilisti" Si legge su msn.com: Entrano in vigore oggi le nuove regole per rendere più trasparente l'installazione degli autovelox ed evitare abusi.