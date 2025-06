Autostrada A1 | chiusure notturne immissione sull’A11 e stazione di Chiusi-Chianciano

Se viaggiate lungo l'autostrada A1, è importante essere preparati per le chiusure notturne programmate. Per consentire interventi di ispezione delle barriere di sicurezza, ci saranno restrizioni che interesseranno anche l'immissione sull'A11 e la stazione di Chiusi-Chianciano. Pianificate il vostro percorso con attenzione, evitando disagi e garantendo un viaggio sicuro e senza intoppi. Restate aggiornati sulle ultime novità per un tragitto senza sorprese.

Per consentire lavori di ispezione delle barriere di sicurezza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusure notturne immissione sull’A11 e stazione di Chiusi-Chianciano

In questa notizia si parla di: autostrada - chiusure - notturne - immissione

