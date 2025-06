Autoritarismo digitale | ecco perché l’intelligenza artificiale ha bisogno delle cinture di sicurezza

L’autoritarismo digitale sta ridefinendo il potere e la libertà nel nostro mondo con una forza inaspettata. Nel 2011, le proteste in Egitto hanno dimostrato come l’intelligenza artificiale e le piattaforme online possano diventare strumenti di resistenza, trasformando semplici cittadini in protagonisti di una rivoluzione globale. Ma ora, più che mai, l’AI ha bisogno di cinture di sicurezza per evitare che il suo potenziale venga usato contro i valori democratici.

È il 2011 e nelle piazze dell'Egitto esplodono le proteste contro l'oppressione di Hosni Mubarak, dittatore in carica da decenni. Migliaia di cittadini si radunano in Piazza Tahrir, al Cairo, reclamando giustizia sociale e libertà. I manifestanti utilizzano Internet per coordinarsi e amplificare la propria voce, trasformando proteste localizzate in una mobilitazione nazionale. Alcuni, in Occidente, annunciano una fase storica di libertà travolgente spinta dalle nuove tecnologie. Ben presto, però, l'incantesimo si spezza. I primi ad accorgersene sono proprio gli egiziani. La rete non è solo un alleato, ma anche uno strumento nelle mani del governo.

