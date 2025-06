Automobilismo tutto pronto per la Mille Miglia 2025

L’attesa sta per terminare: la Mille Miglia 2025 si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia, unendo passione, velocità e tradizione in un percorso unico nel suo genere. Dal 17 al 21 giugno, appassionati e piloti si sfideranno lungo 1900 km di emozioni, attraversando paesaggi mozzafiato e rievocando le epiche sfide del passato. La leggenda dell’automobilismo è pronta a ripartire — e tu non puoi perdertela.

(Adnkronos) – Il conto alla rovescia è quasi terminato. La 1000 Miglia torna dal 17 al 21 Giugno con un percorso a "otto" ispirato alle epiche edizioni anteguerra che, oltre all'asse Brescia-Roma e ritorno, unirà l'Est della costa adriatica con l'Ovest di quella tirrenica. 1900 i km e 5 le giornate di gara per i

