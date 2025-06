Automobilismo tutto pronto per la Mille Miglia 2025

con un'emozionante sfilata di auto storiche nel cuore della città, dando il via a cinque giorni di pura adrenalina e passione. La Mille Miglia 2025 promette di essere un'edizione spettacolare, unendo tradizione e innovazione in un viaggio indimenticabile attraverso paesaggi mozzafiato e storie di automobilismo leggendarie. Preparatevi a vivere un'esperienza unica nel mondo delle quattro ruote!

(Adnkronos) – Il conto alla rovescia è quasi terminato. La 1000 Miglia torna dal 17 al 21 Giugno con un percorso a “otto” ispirato alle epiche edizioni anteguerra che, oltre all’asse Brescia-Roma e ritorno, unirà l’Est della costa adriatica con l’Ovest di quella tirrenica. 1900 i km e 5 le giornate di gara per i 420 gioielli a quattro ruote del Museo viaggiante unico al mondo. Dopo il via da Viale Venezia a Brescia, la prima tappa si concluderà a San Lazzaro di Savena (Bologna). Mercoledì l’arrivo nella Capitale, dopodiché, nel percorso di risalita, la terza tappa si chiuderà a Cervia-Milano Marittima. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Automobilismo, la 1000 Miglia 2025 si presenta a Roma - La 1000 Miglia 2025 si presenta a Roma, incarnando più di una semplice competizione automobilistica. È un viaggio epico attraverso l'anima dell'Italia, celebrando creatività, ingegneria e stile.

Tutto pronto sul fiume Po per il Raid Pavia Venezia 2025! Lunedì 2 giugno scenderanno in acqua un centinaio di equipaggi da tutto il mondo per la 72ª edizione sui 414km di gara. Anche quest'anno saranno presenti grandi nomi della motonautica.

1000 Miglia 2025: tutto pronto per la "Corsa più bella del mondo". In gara anche Joe Bastianich e Carlo Cracco - Come da regolamento, ciascuna vettura che parteciperà alla gara dovrà essere stata precedentemente certificata dal Registro 1000 Miglia al fine di garantire l'autenticità della stessa