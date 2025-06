Autobus e tram sciopero generale nazionale di 24 ore

Attenzione pendolari e cittadini toscani: venerdì 20 giugno, autobus e tram di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa di uno sciopero generale di 24 ore. Questa mobilitazione coinvolge tutto il paese, influenzando il servizio urbano ed extraurbano su tutta la regione. Restate aggiornati e pianificate in anticipo i vostri spostamenti, perché potrebbe esserci qualche disagio...

Partecipa anche tu allo sciopero del 20 giugno 2025 per chiedere il rinnovo dei CCNL! Prendi parte alla manifestazione che si terrà a Mestre partendo con uno dei 7 autobus messi a disposizione da FIM FIOM UILM di Padova. Per saperne di più o per prenota Vai su Facebook

