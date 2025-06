Auto fuoristrada anziano ferito trasportato al San Pio

Un incidente autounfall nel primo pomeriggio a Ponte, coinvolgendo un'auto fuoristrada e un anziano ferito. Trasportato d'urgenza al San Pio, l'uomo non è in pericolo di vita, mentre le forze dell'ordine sono già al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente. La sicurezza stradale resta una priorità , e l'intervento rapido ha evitato conseguenze peggiori. Ecco cosa sappiamo finora.

Tempo di lettura: < 1 minuto Auto fuoristrada ed una persona ferita. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi in contrada Isca nel comune di Ponte. L'incidente, autonomo, ha coinvolto solo il conducente della vettura, un anziano, che è stato trasportato al San Pio dal personale del 118 per le cure del caso, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Stazione che hanno provveduto ad avviare i rilievi. E' stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per consentire l'estrazione dall'abitacolo del ferito.

In questa notizia si parla di: anziano - fuoristrada - trasportato - auto

