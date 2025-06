Auto divorata dalle fiamme in galleria paura in A1

Un incidente che ha scosso l’autostrada A1: un'auto in transito tra Bologna e Firenze è improvvisamente esplosa in fiamme nella galleria Vado, creando panico tra i passeggeri e gli automobilisti. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il pericolo è stato contenuto e nessuno è rimasto ferito. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza sulla strada e la prontezza delle forze dell’ordine.

Bologna, 13 giugno 2025 – Auto prende fuoco in galleria, paura in A1. Il mezzo stava percorrendo l'autostrada Milano-Napoli verso Firenze, l'incendio è divampato tra il Bivio con il Raccordo di Casalecchio ed il bivio con la A1 Direttissima dopo le 11.30. Il veicolo è andato in fiamme nella galleria Vado, immediato l'intervento di vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere il mezzo in sicurezza. Non si segnalano persone rimaste ferite. Il rogo nel tratto autostradale ha causato notevoli disagi agli automobilisti con 12 chilometri di fila. Secondo quanto riportato dal sito di Autostrade "è stata attivata la distribuzione dell'acqua agli automobilisti in coda.

