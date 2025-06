Auto diesel euro 5 tutto quello che c' è da sapere sullo stop alla circolazione

Se possiedi un'auto diesel Euro 5, è importante conoscere le novità sullo stop alla circolazione che scatterà dal primo ottobre in quattro regioni del Nord. La decisione deriva da una procedura di infrazione europea, ma il Ministro Salvini sta cercando di ottenere un rinvio. Scopri tutto ciò che c'è da sapere su questa misura e come potrebbe influenzare i tuoi spostamenti.

I divieti scatteranno dal primo ottobre in quattro regioni del nord e dipendono da una procedura di infrazione europea, ma il ministro dei Trasporti Salvini lavora per rinviare la misura.

Il nuovo bonus da 597 milioni di euro per rottamare l'auto a benzina o diesel, in base all'Isee - Arriva un nuovo bonus da quasi 600 milioni di euro per la rottamazione di auto a benzina e diesel, varato in base all'ISEE.

