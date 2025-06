Auto contro moto traffico in tilt | centauro in ospedale

Un incidente spettacolare ha mandato in tilt il traffico a Basaldella, frazione di Campoformido, coinvolgendo un'auto e una moto. Alle prime luci del mattino, l'incrocio tra piazza Umberto I e via Verdi si è trasformato in scena di un impatto violento che ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi e il trasferimento di un centauro in ospedale. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questa ennesima emergenza stradale.

Incidente stradale a Basaldella, frazione del Comune di Campoformido. Intorno alle ore 8:45, una Fiat Punto e una moto Suzuki sono rimaste coinvolte in uno scontro all'intersezione tra piazza Umberto I e via Verdi sulla strada regionale 89. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono.

