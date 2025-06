Autismo e inclusione | Le orecchiette che vorrei debutta all' Onu

Un gesto di speranza e solidarietà che unisce tradizione e innovazione, portando il volto dell'inclusione globale sotto i riflettori internazionali. La presentazione del progetto "Le orecchiette che vorrei" all'ONU rappresenta un passo fondamentale verso una società più aperta e accogliente, dove ogni voce conta e ogni talento può brillare. Scopriamo insieme come questa iniziativa sta trasformando sogni in realtà, aprendo le porte a un futuro più inclusivo e umano.

OSTUNI - La Yuri Benefit Corporation ha presentato oggi all'Onu il progetto "Le orecchiette che vorrei", un'iniziativa di inclusione sociale per giovani autistici. Due ragazzi del laboratorio di Ostuni hanno preparato le tipiche orecchiette pugliesi nel Palazzo di Vetro di New York, alla presenza.

