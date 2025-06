Aumento delle volumetrie senza permessi in area sottoposta a vincolo | scattano 4 denunce

Un blitz dei carabinieri sul litorale adriatico ha portato alla scoperta di aumenti di volumetrie abusivi, spacciati erroneamente come ristrutturazioni. Quattro denunce sono state emesse in seguito a controlli accurati dei forestali presso la Torre Specchia Ruggeri a Melendugno. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza di vigilare e tutelare i vincoli ambientali e architettonici della zona. La lotta all’abusivismo edilizio continua con fermezza per preservare il patrimonio naturale e storico.

TORRE SPECCHIA RUGGERI (Melendugno) - Aumenti di volumetrie spacciate per ristrutturazioni. Abusi edilizi e assenza di autorizzazioni: scattano quattro denunce dopo i controlli dei forestali. Nuovo blitz dei carabinieri sul litorale adriatico. Nell’ ultimo episodio, i militari di Otranto hanno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Aumento delle volumetrie senza permessi in area sottoposta a vincolo: scattano 4 denunce

In questa notizia si parla di: scattano - volumetrie - denunce - aumento

Aumento delle volumetrie senza permessi in area sottoposta a vincolo: scattano 4 denunce; Sigilli a due cantieri abusivi a Salve, scatta la denuncia per dieci persone.

Aumento delle volumetrie senza permessi in area sottoposta a vincolo: scattano 4 denunce Scrive lecceprima.it: Questa volta sono intervenuti a Torre Specchia Ruggeri, dove hanno scoperto estensioni di volumetrie “camuffate” da ristruttur ...