Aumenta il biglietto dell' autobus urbano | costerà 2 euro

A partire dal 1° gennaio 2026, le tariffe del trasporto pubblico urbano ed extraurbano nei territori del... subiranno un aggiornamento, con aumenti più contenuti rispetto al passato. Questo cambiamento mira a garantire servizi di qualità, mantenendo comunque un occhio di riguardo per le tasche dei pendolari. Scopriamo insieme tutte le novità e come si evolve il costo dei tuoi spostamenti quotidiani.

Dal 1° gennaio 2026 il biglietto dell'autobus urbano aumenta da 1.70 euro a 2 euro. Aumentano, ma con percentuali più contenute, anche il costo degli abbonamenti. A partire dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico urbano ed extraurbano nei territori del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Aumenta il biglietto dell'autobus urbano: costerà 2 euro

Atm, via ai rincari Il biglietto aumenta Abbonamenti salvi Segnala ilgiorno.it: "Milano non segue i criteri" C’è una data, il 9 gennaio, per l’aumento del biglietto dell’Atm ...