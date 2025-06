Audi Q4 Sportback e?tron | i pro e i contro dell' offerta di giugno

Scopri l’Audi Q4 Sportback e-tron, il SUV 100% elettrico che unisce design sportivo, aerodinamica impeccabile e tecnologie all’avanguardia. Con la sua silhouette coupé e le innovazioni innovative, rappresenta la scelta ideale per chi cerca stile e sostenibilità. Approfitta dell’offerta di giugno: un’opportunità unica per vivere il futuro della mobilità elettrica. Non lasciartela sfuggire, perché questa proposta termina il 30 giugno!

Design sportivo e aerodinamico, tecnologie avanzate e stile coupé per il Suv 100% elettrico di Audi. Tutti i dettagli sulla proposta di noleggio valida fino al 30 giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Audi Q4 Sportback e?tron: i pro e i contro dell'offerta di giugno

In questa notizia si parla di: audi - giugno - sportback - tron

Nuova e-tron GT quattro è l’espressione di un’evoluzione continua, targata Audi: ricarica rapida, efficienza aerodinamica e performance sportive. Per... Vai su Facebook

Audi Q4 Sportback e-tron: i pro e i contro dell'offerta di giugno; Audi Q3 2025: la terza generazione debutterà il 16 giugno [TEASER]; Audi Q4 Sportback 50 quattro del 2022.

Audi Q6 Sportback e-tron, via agli ordini in Italia. Scopriamo quanto costa Si legge su hdmotori.it: 965 mm (senza specchietti) larghezza x 1.