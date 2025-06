Attenzione Napoli il club temporeggia | trattativa rimandata alla prossima settimana

Napoli tiene alta la suspense: la trattativa rimandata alla prossima settimana, lasciando i tifosi in attesa di novità. Dopo aver concluso affari importanti come Marianucci e De Bruyne, il club azzurro non si ferma e monitora attentamente nuovi profili sul mercato. La strategia del Napoli si conferma dinamica e ambiziosa, ma le tempistiche ancora non sono definite. Resta da scoprire quali sorprese riserveranno i prossimi giorni.

Tra le varie trattative e approcci avviati dal Napoli in queste settimane, alcune operazioni sono in fase di definizione mentre altre seguono un ritmo più blando. Le tempistiche sono ancora ampie e dunque le attese si prolungano. Il Napoli ha dimostrato di essere davvero scatenato sul mercato in queste settimane: chiusi i colpi Marianucci e il colpo stellare De Bruyne, gli azzurri continuano a tenere d’occhio vari profili e, forti del blasone e della potenza economica accumulata, vogliono regalare sempre più rinforzi a mister Conte. Tuttavia, le trattative hanno bisogno di varie tempistiche e combinazioni particolari per trovare soluzioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Attenzione Napoli, il club temporeggia: trattativa rimandata alla prossima settimana

