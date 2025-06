Attacco missilistico dall' Iran su Israele Idf | Tutto il Paese è sotto attacco

In un momento di grande tensione internazionale, l’Iran ha lanciato oltre 100 missili verso Israele, colpendo tutto il paese e causando esplosioni a Tel Aviv. L'IDF sta lavorando senza sosta per intercettare la minaccia, mentre la popolazione è invitata a rifugiarsi. La sicurezza di Israele è messa duramente alla prova: cosa accadrà nei prossimi giorni? Seguiteci per aggiornamenti continui su questa crisi che scuote il Medio Oriente.

L'esercito israeliano ha comunicato che l'Iran ha lanciato missili verso Israele. Il sistema di difesa sta operando per intercettare la minaccia. L'Idf avvisa la popolazione di stare nei rifugi. Sarebbero almeno 100 i missili partiti da Teheran. Esplosioni sono state udite nel centro di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Attacco missilistico dall'Iran su Israele. Idf: "Tutto il Paese è sotto attacco"

