Attacco israeliano all’Iran | USA non coinvolti ma informati Trump | l’Iran non può avere il nucleare

L’attacco israeliano ai siti nucleari iraniani, sferrato nelle prime ore di venerdì, non ha colto di sorpresa gli Stati Uniti. Certo, Washington ha precisato di non essere stata coinvolta nel piano. “Stasera Israele ha intrapreso un’azione unilaterale contro l’Iran. Non siamo coinvolti in attacchi contro l’Iran e la nostra massima priorità è proteggere le forze americane nella regione”, ha dichiarato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, per poi aggiungere: “Voglio essere chiaro: l’Iran non dovrebbe prendere di mira interessi o personale statunitensi”. Dall’altra parte, la Cnn ha riferito che il team di Donald Trump, era consapevole che gli attacchi avrebbero probabilmente avuto luogo nelle ore successive. 🔗 Leggi su Panorama.it