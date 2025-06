Attacco israeliano all’Iran colonne di fumo su Teheran

Un'ombra cupa si diffonde su Teheran: l’attacco israeliano, con colonne di fumo che si innalzano nel cielo della capitale iraniana, segna un’escalation senza precedenti nel conflitto. Netanyahu promette una campagna lunga e intensa, mentre le prime vittime civili sollevano preoccupazioni globali. In un momento cruciale per la regione, cosa riserveranno i prossimi giorni? La tensione cresce, e il mondo osserva attentamente.

Israele ha lanciato il suo attacco all'Iran prendendo di mira siti nucleari e alti vertici militari in un raid che, ha spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, durerà "molti giorni". L'esercito israeliano ha condotto nelle scorse ore centinaia di attacchi sul Paese, almeno cinque persone sarebbero morte e altre cinquanta rimaste ferite, scrivono i media iraniani sottolineando che tra i feriti ci sarebbero anche donne e bambini. Netanyahu: "Attacco lanciato per sopravvivenza Israele". E' un attacco lanciato per la "sopravvivenza" di Israele quello deciso dallo Stato ebraico che ha colpito "decine" di obiettivi, tra cui impianti nucleari, comandanti militari e scienziati, una misura unilaterale adottata perché Teheran aveva iniziato a costruire testate nucleari, ha quindi confermato il primo ministro israeliano spiegando che l'attacco ha lo scopo di "ridurre la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele", e aggiungendo che durerà "molti giorni".