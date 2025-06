Attacco Israele in Iran Tajani | Situazione italiani sotto controllo

dichiarato che la situazione è attentamente monitorata e che tutte le misure necessarie sono state adottate per garantire la sicurezza degli italiani. La Farnesina resta in stretto contatto con le autorità locali e internazionali, rassicurando sulla gestione dell’emergenza e invitando alla massima prudenza. In un contesto così complesso, il supporto diplomatico si conferma fondamentale per tutelare i nostri cittadini e mantenere la stabilità nella regione.

Dopo l’ attacco massiccio di Israele sull’Iran della notte tra giovedì e venerdì, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha tenuto nelle prime ore del mattino una prima riunione all’Unita di crisi della Farnesina, dedicata alle condizioni dei cittadini italiani nella regione del Golfo. La Farnesina sconsiglia i viaggi non necessari nella regione e ha inviato avvertimenti ai cittadini italiani registrati in Iran. Successivamente, Tajani ha tenuto una riunione con i dirigenti del ministero e gli ambasciatori in Italia di Iran, Israele e di altri Paesi nella regione. All’Unità di crisi della Farnesina per seguire la situazione in #Iran e #Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attacco Israele in Iran, Tajani: “Situazione italiani sotto controllo”

