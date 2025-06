Attacco Israele in Iran | sicurezza rafforzata al Ghetto ebraico di Roma

In un contesto di crescente tensione internazionale, Roma alza il livello di allerta per proteggere i propri punti nevralgici. La sicurezza, già elevata, si intensifica nel Ghetto ebraico e sugli obiettivi sensibili, in risposta all'attacco tra Israele e Iran. Un monitoraggio più stretto e strategie rafforzate testimoniano l'importanza di tutelare la città e le sue comunità in questo delicato momento di crisi globale.

Sicurezza rafforzata sugli obiettivi sensibili a Roma, a iniziare dal Ghetto ebraico, a seguito dell'attacco di Israele all'Iran. Secondo quanto si apprende, benché le misure di sicurezza siano già ormai da tempo "ai massimi livelli" è stato aperto un focus su vari fronti - informativo.

