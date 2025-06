Attacco Israele in Iran Rubio | Usa non coinvolti

In un contesto di tensioni crescenti, il massiccio attacco israeliano contro l’Iran ha scosso la regione, colpendo siti nucleari e causando vittime tra militari e scienziati. Tuttavia, il segretario di Stato americano Marco Rubio chiarisce: gli Stati Uniti non sono coinvolti in questa offensiva. Un gesto unilaterale che potrebbe avere ripercussioni internazionali e cambiare gli equilibri di potere nella zona. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa decisione?

Il massiccio attacco di Israele contro l’Iran in cui sono stati colpiti siti nucleari e la capitale Teheran causando almeno cinque morti e l’eliminazione di alti comandanti militari e scienziati non è stato effettuato con il coinvolgimento degli Stati Uniti. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, con una nota. “Stasera Israele ha intrapreso un’azione unilaterale contro l’Iran. Non siamo coinvolti in attacchi contro l’Iran e la nostra massima priorità è proteggere le forze americane nella regione”, ha affermato Rubio. “Israele ci ha comunicato di ritenere che questa azione fosse necessaria per la sua autodifesa “, ha proseguito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attacco Israele in Iran, Rubio: “Usa non coinvolti”

