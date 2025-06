Attacco Israele in Iran Aiea | niente aumento radiazioni nel sito di Natanz

L’attacco israeliano in Iran ha scatenato timori globali, ma sorprendentemente, le rilevazioni dell’AIEA non evidenziano un aumento delle radiazioni nel sito di Natanz, cuore dell’arricchimento dell’uranio. Questa notizia offre un’ulteriore sfumatura alla complessa vicenda, sollevando interrogativi sulla reale portata dell’attacco e sulle sue conseguenze future. La comunità internazionale resta vigile, monitorando con attenzione gli sviluppi di questa delicata situazione.

Tra i bersagli del massiccio attacco di Israele sull’Iran nella notte tra giovedì e venerdì c’è anche il sito di Natanz, il principale impianto di arricchimento dell’uranio del Paese, situato a circa 250 chilometri a sud della capitale Teheran. Preoccupazione nella comunità internazionale per un possibile aumento del livello di radiazioni nella zona, con l’ Aiea (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) che ha detto di monitorare attentamente la situazione. “L’Agenzia è in contatto con le autorità iraniane in merito ai livelli di radiazioni. Siamo anche in contatto con i nostri ispettori nel Paese”, ha dichiarato su X il direttore dell’agenzia, Rafael Mariano Grossi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attacco Israele in Iran, Aiea: niente aumento radiazioni nel sito di Natanz

