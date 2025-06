Attacco Israele all’Iran le cause e gli scenari

L’attacco di Israele all’Iran ha scosso gli equilibri geopolitici del Medio Oriente, alimentando tensioni e incerti scenari futuri. Ma cosa ha realmente scatenato questa escalation e quali conseguenze potremo affrontare? Scopriamo insieme le cause profonde di questa operazione e le possibili evoluzioni, nel dettaglio analizzato dai nostri esperti Fabio Bolzetta e Antonio Soviero.

Ecco cosa ha scatenato l'attacco di Israele e quali scenari si aprono adesso. Servizi di Fabio Bolzetta e Antonio Soviero TG2000.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

#tagada Goffredo Buccini (Corriere della Sera) sul rischio attacco di Israele in Iran: "Scenario che conferma ancora una volta l'inefficacia totale di Trump negli scenari internazionali. Impensabile un accordo sul nucleare".

Le cause dell'attacco di Israele all'Iran. Tutto nasce da lontano e dalla questione nucleare. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che era a conoscenza dei piani di attacco di Israele all'Iran in anticipo ma ha ribadito che gli Usa non sono coinvolti

Cosa cambierà in Iran dopo gli attacchi di Israele; Iran, il commento di Maurizio Molinari: Obiettivo decapitare programma nucleare di Teheran. Khamenei è in una morsa; Netanyahu e l’attacco di Israele in Iran: cosa c’è da sapere.

Terza guerra mondiale? Dall'attacco nucleare ai timori della Cina, scenari e schieramenti dopo l'attacco di Israele all'Iran - L'attacco di Israele all'Iran scatena i dubbi che il conflitto possa allargarsi.

Iran, come si vendicherà contro Israele? Droni, missili, cyberattacchi e l'ombra del nucleare: tutti gli scenari - Israele ha sferrato un importante attacco all'Iran colpendo, attraverso l'operazione "Rising Lion", importanti strutture per la ricerca nucleare ed eliminando alcuni degli ...

Israele attacca l'Iran: il perché e le possibili conseguenze - Dopo l'attacco notturno di Israele ai danni dell'Iran il mondo si interroga sul perché di tale bombardamento e sulle possibili conseguenze di un conflitto che ...