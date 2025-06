Attacco Israele a iran Trump mette le mani avanti | Sapevo del raid ma non siamo coinvolti pronti a difendere noi stessi e Tel Aviv

Stati Uniti. Trump mette le mani avanti, sottolineando che "non siamo coinvolti in nessun modo" e che l'azione israeliana è un gesto unilaterale. Mentre Tel Aviv si prepara a difendersi, il mondo osserva attentamente le recenti escalation nella regione, alimentando tensioni e incertezze sul futuro. La delicatezza di questa situazione richiede una riflessione approfondita su alleanze, obiettivi e rischi di un conflitto che potrebbe avere ripercussioni globali.

Gli Usa prendono le distanze. Il presidente Trump dichiara che gli Stati Uniti "non sono coinvolti in nessun modo" L'attacco israeliano della scorsa notte ai centri nucleari e militari n Iran è un'iniziativa unilaterale dello Stato ebraico. Questo è quello che fa intendere il presidente degli.

