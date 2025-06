Attacco Israele a Iran oltre 400 feriti e 120 morti tra cui 7 vertici iraniani | da Bagheri a Salami ad Abbasi colpito anche sito nucleare Fordow

Una escalation senza precedenti scuote il Medio Oriente: l’attacco israeliano contro l’Iran ha causato oltre 120 morti, tra cui sette vertici del regime, e lasciato più di 400 feriti. Colpendo anche il sito nucleare di Fordow, si apre un nuovo capitolo di tensioni e terrorismo internazionale. La scena politica si infiamma, mentre le ripercussioni di questa azione risuonano ben oltre i confini. Quali saranno le conseguenze di questa escalation?

7 alti esponenti del regime islamico iraniano sono rimasti uccisi nei bombardamenti: un colpo senza precedenti alla struttura di comando e al programma strategico sul nucleare L'attacco di Israele sull' Iran ha provocato oltre 400 feriti tra i residenti e 120 morti. Tra le vittime presenti an.

