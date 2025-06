Attacco Israele a Iran listini in rosso | corre prezzo petrolio e oro

Tensione crescente tra Israele e Iran scuote i mercati finanziari, provocando ribassi nelle borse e un’impennata nei prezzi di petrolio e oro. La paura di un’escalation militare si riflette in una sessione intensa, con l’Asia più colpita e le quotazioni delle materie prime in forte ascesa. In questo scenario esplosivo, gli investitori si interrogano sulle conseguenze a lungo termine di questa crisi internazionale, che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici ed economici globali.

(Adnkronos) – Borse in fibrillazione e materie prime e preziose in rialzo dopo l'attacco israeliano contro l'Iran (seguito dal lancio di centinaia di droni da parte di Teheran). Se la borsa australiana limita a -0,30% il calo, in una seduta comunque tutta in ribasso, le piazze asiatiche segnano perdite più consistenti: Tokyo cede l'1,14% mentre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

