Attacco Iran le reazioni nel mondo Unità di crisi alla Farnesina

L’attacco dell’Iran ha scatenato un'ondata di preoccupazione a livello globale, portando i leader mondiali a confrontarsi con un'area di crisi sempre più tesa. Mentre a Palazzo Chigi si tiene un vertice sulla sicurezza, la Farnesina riunisce l’unità di crisi per valutare la situazione e coordinare le risposte. Il ministro degli Esteri Tajani, annunciando la disponibilità immediata a riferire in Parlamento, fa capire l’urgenza di un fronte unito.

Preoccupazione in tutto il mondo per l’escalation in Medio Oriente. A Palazzo Chigi vertice sulla sicurezza mentre la Farnesina riunisce l’unità di crisi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annulla tutti gli impegni offrendo la disponibilità immediata a riferire in Parlamento. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Attacco Iran, le reazioni nel mondo. Unità di crisi alla Farnesina

